광주 남구 "행복한 가족사진, 모집합니다"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)가 출산 장려를 목적으로 '가족사진 공모전'을 개최한다.

남구는 오는 24일까지 '하나보다는 둘, 둘보다는 셋이 행복한 남구를 만들기 위해 ‘아이와 함께하는 행복한 가족' 주제로 가족사진 작품을 접수받는다고 밝혔다.

남구는 주제의 적합성과 독창성 및 창의성, 출산장려 시책 홍보시 활용성 등을 평가해 오는 10월쯤에 발표할 방침이다.

사진에는 결혼과 출산에 대한 긍정적 인식을 심어줄 수 있는 모습, 형제 자매간 우애를 느낄 수 있는 행복한 일상 등이 담겨 있으면 출품이 가능하다.

공모전 출품작 규격은 용량 3mb 이상, 해상도 1000만 픽셀 이상의 사진 파일이다.

우수 작품은 오는 11월에 남구청사 1층에서 사진 전시회를 통해 공개되며, 최우수상 1명에게는 50만 원, 우수상 2명과 장려상 4명에게는 각각 30만 원, 10만 원의 상금이 제공한다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr