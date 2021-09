아스트라제네카 CEO "英, 부스터샷 서두를 필요없어"

"부스터샷 필요성 좀더 확인해야"

"불필요한 의료 부담 증가될 수 있어"

[아시아경제 이현우 기자] 파스칼 소리오 아스트라제네카 최고경영자(CEO)가 코로나19 접종 완료자에 대한 추가 접종(부스터샷)에 대해 필요성 여부에 대해 아직 검토가 필요하다며 신중한 입장을 내비쳤다. 영국 정부에도 굳이 부스터샷 시행을 서두를 필요가 없다고 강조했다.

7일(현지시간) 소리오 CEO는 영국 일간 텔레그래프에 기고한 글을 통해 "세번째 백신 접종을 결정하기 위해서는 실제 세상에서 나오는 임상 증거가 뒷받침돼야 할 것"이라며 "세번째 접종은 필요할수도, 필요하지 않을수도 있다. 너무 빨리 움직이면 사안을 제대로 이해하지도 못하고 제한된 자료에 의존해 중대결정을 내리게 될 수 있다"고 지적했다.

소리오 CEO는 "부스터샷 프로그램을 섣불리 시작하면 국민보건서비스(NHS) 체계에 겨울철 수개월에 걸쳐 불필요한 부담을 가중시킬 위험이 있을 것"이라며 영국정부가 부스터샷 시행 여부에 대해 신중할 것을 주문했다.

한편 영국 보건부의 자문기구인 백신 접종 및 면역 공동위원회(JCVI)는 부스터샷에 대한 연구결과가 나오기를 기다리고 있는 것으로 알려졌다. 텔레그래프에 따르면 JCVI는 이번주 내로 연구결과를 받을 예정이며, 검토 후 며칠 내에 부스터샷 접종 여부를 결정할 계획인 것으로 알려졌다.

앞서 지난 6일 나딤 자하위 영국 백신담당 정무차관은 하원에 출석해 NHS가 부스터샷 프로그램을 운영할 준비가 됐다며 부스터샷을 통해 영국이 코로나19 대유행(팬데믹)을 독감같은 주기적 유행(엔데믹) 수준으로 격하시킬 수 있을 것이라고 밝힌 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr