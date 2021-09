[아시아경제 임혜선 기자] LG생활건강은 자연·발효 뷰티 브랜드 숨37°(이하 숨)이 메이크업 제품을 출시했다고 8일 밝혔다.

제품은 2010년 출시 이후 꾸준히 사랑 받아 온 숨의 대표 영양 보습 라인인 ‘타임 에너지’의 효과를 담은 메이크업 베이스, 쿠션 등 4종으로 구성됐다.

타임에너지에는 믿을 수 있는 순한 성분을 담아 피부에 자연·발효 에너지를 전달한다.식물 발효 성분을 함유해 영양을 전달하고 보습 광채 성분이 촉촉하면서도 생기 넘치는 피부로 가꿔준다고 회사 측은 설명했다.

대표제품 ‘대즐링 모이스트 쿠션’은 가볍게 발려 숨 쉬듯 편안하게 피부에 밀착되는 것이 특징이다. 가격은 4만8000~5만5000원대다.

