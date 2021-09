휠라, 브랜드 탄생 110주년 기념 ‘2021 광주디자인비엔날레’ 참가

[아시아경제 이승진 기자] 올해로 탄생 110주년을 맞은 휠라는 '2021 광주디자인비엔날레'에 참가해 브랜드 유산이 반영된 대표 제품 및 콘텐츠 등을 전시한다고 8일 밝혔다.

휠라는 이번 비엔날레 총 5개 본전시 중 ‘국제관’ 전시에 참가했다. 이곳에서는 ‘덥 레볼루션’을 테마로 국제 관계 속에서 창조된 디자인을 선보인 작가들의 전시가 공개됐다. '덥'은 외국의 것에 현지의 풍미를 더해 재혼합하는 예술적 행위를 일컫는다.

휠라는 이러한 테마 아래 이탈리아 출신 건축가이자 국제관 큐레이팅을 맡은 시모네 카레나 큐레이터가 직접 디자인한 ‘휠라X덥 티셔츠’를 제작 공개했다. 티셔츠는 광주디자인비엔날레 공식 유니폼으로도 채택됐다.

휠라는 ▲휠라 110주년 기념 컬렉션 ▲휠라 필름 콘텐츠 ▲휠라 컬래버레이션 대표작 ▲휠라 덥 사이클링 컬렉션 등 총 네 가지 카테고리로 전시를 구성했다.

휠라 관계자는 “브랜드 탄생 110주년을 기념해 휠라만의 크리에이티브, 헤리티지로 소통하고자 광주디자인비엔날레 참가 제안에 감사한 마음으로 함께하게 되었다”라며 “세계적인 디자인 전시에 참가하게 된 것을 뜻깊게 생각하며, 한 세기 넘는 시간 축적해 온 휠라의 브랜드 정신이 깃든 이번 전시에 많은 관심 가져주시기 바란다”라고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr