네이버시리즈 웹소설 '화산귀환', 누적 매출액 100억원 돌파

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 네이버시리즈에서 연재 중인 웹소설 ‘화산귀환’의 누적 매출액이 100억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

무협 웹소설 화산귀환은 전설의 무인에서 어린아이로 환생한 ‘청명’이 망해버린 자신의 문파 ‘화산파’를 부활시키기 위해 고군분투하는 내용을 담았다.

2019년 4월 네이버시리즈에서 독점으로 처음 선보였으며 현재 980여편이 연재됐다. 네이버시리즈 실시간·일간·주간·월간 랭킹 1위 기록하고 총 누적 다운로드 수 1억3500만뷰를 돌파한 인기작이기도 하다.

지난 3월 화산귀환을 원작으로 한 동명의 웹툰이 네이버웹툰에서 연재를 시작하면서 원작 웹소설의 매출이 크게 급증하기도 했다. 웹소설 월 평균 매출액은 웹툰 연재 이후 기존 대비 약 300% 증가한 것으로 나타났다. 이는 웹툰의 인기가 높아지면서 원작 웹소설을 찾아보는 사용자도 늘어난 것으로 보인다.

웹툰 화산귀환은 한국어를 포함해 영어, 인니어, 태국어, 대만어, 중국어 등 총 6개의 언어로 글로벌 서비스 되고 있어 앞으로 더 큰 매출 시너지를 일으킬 것으로 전망된다.

박제연 네이버웹소설 리더는 "이번 화산귀환의 기록적인 성과는 웹소설 단일 지식재산(IP)으로서의 가치와 경쟁력을 증명한 것을 넘어 '웹소설의 웹툰화' 시너지를 입증했다"며 "현재 다양한 장르의 웹소설이 활발히 웹툰화 되고 있는 만큼 웹 콘텐츠의 성장세가 지속될 것으로 예상된다"고 말했다.

