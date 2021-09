'똘똘뭉친' 문래동 소단지…2000가구 통합 리모델링 추진

현대, 대원, 두산 등 소규모 단지 뭉쳐

대단지 만큼의 사업성, 협상력 확보 가능

단 단지별 사업속도 달라 지연될 우려도

[아시아경제 임온유 기자] 서울 영등포구 문래동에서 소규모 7개 단지를 합쳐 2000가구 규모의 통합 리모델링이 추진된다. 노후 중층 소규모 단지의 한계를 극복하고 대단지처럼 사업성과 협상력을 높이겠다는 의도다. 다만 개별 단지 간 노후연한, 동의율 차이에 따른 사업 지연 우려는 넘어야 할 산이다.

8일 정비업계에 따르면 문래동 5·6가 일대 현대1차(264가구)·2차(390가구)·3차(166가구)·5차(282가구)·6차(270가구)와 대원칸타빌(218가구), 두산위브(383가구)가 통합 리모델링을 추진한다. 7개 단지를 합치면 총 1973가구에 달한다.

이 단지들은 모두 준공업지역에 위치한 단지다. 1986~1998년 준공돼 노후화했지만 사업성 문제로 정비가 어려웠다. 용적률이 300% 안팎으로 높아 재건축은 물론 개별 리모델링조차도 쉽지 않았다. 소규모 단지들이 뭉쳐 대단지와 같은 사업성과 협상력을 갖추고 통합 리모델링을 추진키로 한 것이다.

특히 최근 문래동과 양평동 일대 재개발·재건축이 활발해지면서 이들 단지의 통합 리모델링 추진에 탄력이 붙는 모습이다. 다만 개별 단지는 동일 시공사를 선정해 브랜드를 통합하되, 인허가 등 사업 절차는 별도로 진행한다는 방침이다.

문래동 통합 리모델링 관계자는 "7월 구상 이후 한 달도 안돼 정식 추진위원회가 꾸려질 만큼 구성원 의지가 강하다"면서 "평균 동의율이 20% 이상으로 추정되며 이르면 10월부터 정식 동의서를 징구할 예정"이라고 말했다.

문래동 외에도 최근 서울 시내에서는 통합 리모델링이 활발하게 추진되고 있다. 구로구 신도림동 우성 1·2차의 경우 지난달 GS건설을 시공사로 선정하며 통합 리모델링에 시동을 걸었다. 리모델링 사업이 완료되면 1차는 169가구에서 최대 194가구, 2차는 239가구에서 최대 268가구로 늘어날 예정이다. 동작구 사당동에서는 5000가구 이상 매머드급 통합 리모델링도 진행된다. 우성2단지(1079가구)·3단지(855가구), 극동(1550가구), 신동아4차(912가구) 등 4개 단지가 손을 잡았다.

물론 단지별 노후연한, 용적률, 동의율 등이 각각 다른 점은 통합 리모델링의 걸림돌로 지적된다. 분담하는 비용과 인허가 속도 등에서 차이가 있어서다. 최근 신도림 우성 1·2·3·5차 통합 리모델링이 무산된 이유도 이 때문이다. 부동산 업계 관계자는 "규모가 커질수록 사업성이 높아져 대형 건설사의 관심을 받을 수 있긴 하지만 주민 간 이견 조율은 만만치 않은 것이 사실"이라고 설명했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr