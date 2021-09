교원 웰스, ‘안마의자 최고급형’ 신제품 출시

4D 마사지·자동체형 인식·저소음 동작 등 기능 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 건강가전 종합 브랜드 웰스는 ‘안마의자 최고급형’ 신제품을 출시했다고 8일 밝혔다.

올해 국내 안마의자 시장은 1조원 규모로 예측되나 보급률은 여전히 10% 미만이다. 웰스는 2017년 12월 안마의자 시장에 첫 진출해 고급형과 일반형 안마의자 2종을 선보였다. 지난해 판매량이 전년 대비 13% 가량 증가한 웰스는 이번 프리미엄 제품 라인업 확대를 통해 시장 점유율을 지속적으로 확보해 간다는 방침이다.

웰스 안마의자 신제품은 체형, 몸 상태, 취향 등에 맞춰, 전신 및 부위별 최적의 안마 효과를 준다. 신체 곳곳을 입체적으로 마사지하는 ‘4D 마사지’, 인체 굴곡에 최적화 된 ‘SL 프레임 및 자동 체형 인식 기능’, 자동 16종, 수동 12종 총 28종의 안마 기능 등을 적용했다. 또, 64개 에어백과 온열 마사지볼을 이용해 전신을 안마하고, 무빙 지압 모듈과 두드림 마사지 기능으로 보다 세밀한 손 ? 발 관리도 가능하다. 마사지 강도와 속도 역시 각 12단계, 6단계로 세분화해 간편하게 맞춤 마사지를 받을 수 있다.

아울러 최대 156° 기울기를 이용해 신체 밀착감을 높여 안마효과를 극대화한 ‘3단계 무중력 모드’, 본체 뒷면 별도 사용 공간을 최소화한 ‘리얼 제로 스페이스’, 55db(데시벨) 수준으로 소음을 감소시킨 ‘3중 소음 완화 솔루션’ 등으로 소비자 만족도를 높였다.

웰스에 따르면 이번 신제품은 5년 약정 기준 일반관리 월 10만 4900원, 특별관리 11만 4900원으로 이용 가능하다. 약정 기간 내 무상 품질 보증 서비스, 정기 기기 클리닝 및 12개월 단위 풋커버 교체 서비스가 제공된다. 특별관리 이용 시에는 신체에 자주 닿아 마모되기 쉬운 어깨, 머리, 등 부위별 패드 교체도 받을 수 있다.

웰스 관계자는 “이번 신제품은 안마의자 본연 기능과 성능을 극대화한 업계 최고 수준 프리미엄 안마의자로 최고 사양의 안마의자를 전문 관리 서비스와 함께 보다 합리적인 렌탈료로 꼭 만나시길 바란다”고 말했다.

웰스는 안마의자 신제품 출시 기념 및 한가위를 맞아 이달 27일까지 안마의자 3종 라인업 월 렌탈료 최대 16% 할인 프로모션을 진행한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr