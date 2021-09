[세종=아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶공공재정환수제도과장 이용만 ▶신고자보상과장 김세신 ▶행정심판총괄과장 윤남기 ▶환경문화심판과장 배문규 ▶고충상담기획과장 원유진

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr