SKT ‘T우주’, 출시 일주일 만에 가입자 15만명

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤이 선보인 구독상품 ‘T우주’가 출시 일주일만에 가입자 15만명을 돌파하며 구독시장에 새로운 바람을 일으키고 있다.

8일 SK텔레콤에 따르면 지난달 31일 신규 론칭한 ‘T우주’의 구독 패키지 상품 ‘우주패스’와 단품 구독상품들의 총 가입자 수는 15만명을 넘어섰다.

가입 채널별로는 SK텔레콤 고객센터, Tworld, 11번가 등 비대면 채널을 통한 가입이 70%, 오프라인 채널을 통한 가입이 30% 수준이다. 20대가 약 19%, 30대가 33%, 40대가 29%, 50대 이상이 19%로 모든 연령대에서 고른 분포를 보이고 있는 가운데 온라인 소비 주력세대인 20~40대가 80% 이상을 차지해 눈길을 끌었다. 11번가와 T월드처럼 웹·애플리케이션을 통한 셀프 가입 채널의 경우 20~30대 비중이 60%를 상회했다.

타 통신사 가입자 비중도 30% 수준을 나타냈다. 앞서 SK텔레콤은 T우주 론칭 시 모든 국민을 대상으로 한 구독 서비스라는 점을 분명히 했다.

18개 제휴처의 구독 상품들을 선택형으로 제공하는 ‘우주패스 all’ 상품의 가입 현황을 살펴보면 ‘배달의 민족’, ‘파리바게뜨’, ‘스타벅스’, ‘이마트’ 등 먹거리와 쇼핑 서비스가 많은 고객들의 관심을 받았다. ‘웨이브’, ‘플로’ 등 콘텐츠형 구독 상품 가입도 꾸준히 이어지고 있다.

우주패스 상품의 기본 혜택으로 제공되고 있는 11번가와 아마존의 경우, 이미 가시적인 성과가 나타나고 있다.

11번가의 해외직구 카테고리 거래액은 우주패스 론칭 후 일주일(8월31일~9월6일) 간 전월 동기간 대비(7월31일~8월6일) 3.5배 이상 확대됐다. 이는 아마존에서도 잘 팔리는 수천만개 상품을 경쟁력 있는 가격으로 입점시켰기에 가능했던 성과라고 회사측은 강조했다. 아마존 글로벌스토어 구매고객의 상품 탐색 빈도(페이지뷰)는 기존 11번가 구매고객 대비 약 4배 높았다. 가장 인기 있는 상품은 주방용품, 식품·건강, 스포츠·아웃도어 용품으로 자체 거래액 목표 대비 실제 거래액이 최대 5배를 초과했다.

구독 제휴를 원하는 신규 제휴사들의 러브콜도 쇄도하고 있다. 한 달 내에 배스킨라빈스, 보틀웍스, 사운드짐 등 새로운 제휴사도 합류 예정이다. SK텔레콤은 현재 100여 개 제휴사와 추가 협의 중이다.

윤재웅 SK텔레콤 구독마케팅담당은 “이번에 론칭한 ‘모두의 구독 유니버스, T우주’에 대한 고객분들의 관심과 사랑에 감사드린다” 며 “더욱 더 다양하고 인기있는 제휴사들을 영입하여 풍성한 혜택을 제공하겠다”고 의지를 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr