강릉시, '월드 스마트시티 엑스포' 참가‥ '강릉형 모델' 소개

[아시아경제 라영철 기자] 강릉시는 "국토교통부와 과학기술정보통신부가 주최하는 아태지역 최대 스마트시티 국제행사 '제5회 월드 스마트시티 엑스포(The 5th World Smart City Expo: WSCE 2021)'에 참가한다"고 8일 밝혔다.

올해로 다섯 번째 열리는 월드 스마트시티 엑스포는 이날부터 오는 10일까지 고양 킨텍스에서 개최하며 '스마트시티, 현실이 되다'를 주제로 구성됐다.

시는 '2021 강릉시 스마트시티 챌린지' 컨소시엄 주관사 ㈜휙고를 포함한 7개 기업과 전시 홍보관을 운영하며 '여행자, 시민;강릉을 잇다'를 주제로 스마트시티 챌린지 사업과 주요 솔루션을 소개한다.

또한 MaaS 플랫폼, 관광형 마케팅 플랫폼, 도시 데이터 허브 플랫폼 서비스들을 간접적으로 경험할 수 있는 콘텐츠를 구성했다.

비효율적 도시 문제에 대해 스마트 기술을 접목해 대도시 수준의 이동권 보장을 목표로 교통 통합 환승 플랫폼의 무선충전 솔루션과 전동 킥보드도 전시한다.

한편, 시는 본 행사의 성공적인 개최에 기여한 공을 인정받아 국토교통부 장관 감사패 수상 대상에 선정됐다.

김한근 강릉시장은 "국내외 도시 전문가, 기업과 함께 스마트시티 정책과 기술을 공유하고 강릉형 스마트시티 모델을 홍보하는 기회를 기대한다"고 말했다.

