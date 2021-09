"나현 학생, 평생 잊지 못할 거예요" 계곡서 두 어린이 구한 '12살 영웅'

[아시아경제 김서현 기자] 경북 울진의 한 계곡에서 물에 빠진 어린 아이 2명을 5학년 초등생이 침착하게 구한 일이 뒤늦게 알려졌다.

지난달 9일 경상북도울진교육지원청 홈페이지 '칭찬합시다' 게시판에는 '부구초등학교 5학년 3반 강나현 학생을 칭찬합니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 김모씨에 따르면 이들 가족은 지난 7월31일 울진으로 휴가를 떠났다. 휴가 첫날 불영계곡을 구경하러 갔다가 아이들이 계곡에서 놀고 싶어해 자신이 지켜보는 가운데 물놀이를 하도록 했다.

그러던 중 사고가 발생했다. 초등생 2학년인 큰 아이가 바위에서 뛰었는데 수심이 깊은 쪽으로 빠져버린 것이다. 균형을 잃은 큰 아이는 급한 마음에 7살 동생의 다리를 잡았고 두 아이 모두가 물에 빠져 허우적댔다.

김씨는 바로 물에 뛰어들었지만 거리가 멀었다. 이때 갑자기 한 여자아이가 계곡물로 뛰어들었고 두 아이를 수심이 얕은 곳으로 데려왔다.

김씨는 "당시 주변 어른들은 자기 아이와 노느라 상황을 보지 못했는데, 그 아이도 못 봤다면 어떻게 됐을까요"라며 "온몸이 떨리고 너무 두려운 순간이었다"고 설명했다.

그러면서 "당시 너무 경황이 없어 고맙다는 말만 하고 물 밖으로 나왔다"며 "마음을 가라앉히고 찾아가 선물이라도 하고 싶어 아이와 어머니에게 주소를 알려 달라고 했으나 극구 사양했다. 간신히 (여자아이가) 부구초등학교에 재학 중인 것을 알게 됐다"고 말했다.

김씨는 "초등학교 5학년 아이가 초등학교 2학년, 7살 아이 두 명을 살려줬다. 정말 칭찬받아 마땅하다고 생각한다. 꼭 칭찬해 주고 싶어 장문의 글을 남긴다"며 "강나현 학생에게 진심으로 감사를 전하고 싶다. 나현 학생 평생 잊지 못할 거예요"라고 감사 인사를 전했다.

이 소식이 알려지자 부구초등학교 도영진 교장은 "이렇게 용감하고 훌륭한 학생이 부구초등학교에 있어서 자랑스럽다. 이러한 선행이 학교뿐만 아니라 지역사회로까지 알려져 학교의 발전으로 이어질 수 있는 좋은 계기가 됐으면 한다"고 말했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr