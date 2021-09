'ETF도 수소경제' KBSTAR Fn수소경제테마 3000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 현대차, 포스코 등 국내 대기업이 참여하는 수소기업협의체가 출범하는 등 수소경제에 대한 관심이 커진 가운데, KB자산운용의 KBSTAR Fn수소경제테마 KBSTAR Fn수소경제테마 367770 | 코스피 증권정보 현재가 12,880 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,725 2021.09.08 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 KB자산운용, ESG펀드 수탁고 '3조원' 돌파 close 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 8일 3000억원을 돌파했다.

이 ETF는 국내 유일의 수소경제 ETF로 연초 이후에만 2400억원의 자금이 몰렸다. 이 상품은 수소 생산, 유통, 활용 세가지로 구분되는 수소경제 관련 국내기업에 주로 투자한다. 몰린 자금은 현대모비스 14.01%, 한화솔루션 13.73%, 현대제철 13.62%, 현대차 13.09%, 한온시스템 8.44% 등에 투자하고 있다. 수익률도 양호한 편이다. 최근 1개월 간 코스피는 마이너스 수익률을 기록했지만, 이 ETF는 1.77%의 수익률을 거뒀다.

금정섭 KB자산운용 ETF전략실장은 "현대차, SK, 포스코 등 5개 그룹사는 약 43조원 규모의 투자를 시작했고, 이번 수소기업협의체 출범을 통해 수소관련 투자가 촉진될 것으로 기대한다"며 "개인투자자들이 수소관련 기업들을 선별해 투자하는 것은 쉽지 않기 때문에, 수소관련 ETF에 관심을 가질 필요가 있다"고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr