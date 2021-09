각종 경비상황·민생치안 담당

[아시아경제 라영철 기자] 강원경찰청이 제2기동대를 7일 창설했다.

제2기동대는 올해 2월 창설한 제1기동대에 이어 두 번째 경찰관 기동대며 기동대장을 포함해 86명으로 구성됐다.

주 임무는 각종 경비상황(집회시위 관리, 경호, 다중운집 행사 등)과 민생치안(재해재난, 범죄예방 등) 수행이다.

제2기동대 창설은 기존 의경부대를 경찰관 기동대로 대체하는 것으로 지난해 의경부대(기동 1, 2, 3중대)는 모두 해체됐다.

강원경찰은 내년 하반기에 경찰관 제3기동대를 창설할 예정이다.

