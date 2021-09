함양군, 어린이공원·어린이 가족 쉼터로 재탄생

준공식, 산책로·조합물 놀이대·놀이터 등 조성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2021 함양산삼항노화엑스포 개최를 앞두고 천년의 숲 함양 상림공원 인근 어린이공원이 군민과 관광객들의 휴식공간으로서 재정비를 마쳤다.

경남 함양군은 7일 오후 2시 함양읍 죽곡리 어린이공원 현장에서 서춘수 군수, 황태진 군의회의 장을 비롯해 군의원 및 관계기관 단체장 등 40여명이 참석한 가운데 정비사업 준공식을 개최했다.

이날 준공식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 수칙 준수하에 개회, 경과보고, 감사패 수여, 기념사 및 축사, 테이프 자르기 등의 순으로 진행됐다.

이번에 정비사업을 마친 어린이공원은 지난 2017년 농림식품부 공모사업에 선정되면서 국비 28억원 등 총 40억원의 사업비로 어린이들을 위한 시설을 마련하고자 추진됐다.

지난 2018년 4월 본격 사업이 시작되어 어린이 산책로 조성(300m), 조합물 놀이대(735㎡), 놀이터 조성, 대형파라솔(7개), 미끄럼 시설, 꽃잔디 식재, 편의시설 등이 조성되면서 이번에 준공식을 하게 됐다.

군은 어린이공원의 재정비를 통해 어린이와 가족 쉼터이자 인근 스포츠단지와 염기성 탄산납 유원지, 상림공원을 연결하는 중요한 휴식공간으로서 또 다른 관광 명소 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

서 군수는 “어린이들이 마음 놓고 뛰어놀 수 있는 안전한 공간을 제공하고자 오늘 새로운 단장을 하게 됐다”라며 “앞으로도 어린이와 가족들이 즐기며 휴식할 수 있는 다양한 공간 마련을 위해 노력하겠다”라고 전했다.

한편 이번 어린이공원 재정비와 함께 오는 10일부터 10월 10일까지 31일간 함양상림과 대봉산휴양밸리 일원에서 ‘천년의 산삼, 생명 연장의 꿈’을 주제로 정부승인 국제행사인 ‘2021 함양산삼항노화엑스포’가 개최된다.

