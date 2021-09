[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학과 헤어미용 전문 업체가 대학 내 학과를 통째로 계약해 운영과 취업 등을 연계한다. 이른바 계약학과 사업이다.

경남정보대학교(총장 추만석)와 라이브엑스(대표 송정웅)은 7일 경남정보대 대회의실에서 계약학과 운영을 위한 산학협력을 체결했다.

두 기관은 헤어 미용 분야 전문인력 양성과 취업연계 사업을 전개한다.

경남정보대 헤어디자인과에 채용조건형 계약학과를 운영할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr