[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 완벽한 S라인 몸매를 선보였다.

최근 클라라는 자신의 인스타그램에 'redlips'라는 해시태그와 함께 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 클라라는 진한 빨간 립 메이크업을 한 채로 매혹적인 표정을 짓고있다. 몸매 라인이 드러나는 원피스가 눈길을 사로잡는다.

지난 2019년 재미교포 출신 사업가와 결혼한 클라라는 중국 등지에서 활발히 활동 중이다.

