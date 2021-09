페어몬트 앰배서더 서울, '스몰 럭셔리' 웨딩 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 '스몰 럭셔리' 웨딩 패키지 2종을 새롭게 출시했다고 7일 밝혔다. 이번에 새롭게 출시한 스몰 웨딩 패키지 2종은 최근 트렌드를 반영한 프라이빗 웨딩 프로모션으로 호텔 7층에 위치한 갤러리 7에서 진행된다.

스몰 웨딩 앳 페어몬트 A(Small Wedding at Fairmont A) 웨딩은 10인 구성의 웨딩 패키지로 ▲웨스턴 세트 메뉴 10인 ▲프리미엄 샴페인 1병 및 와인 2병 ▲플라워 데커레이션과 부케 ▲사진 촬영으로 구성되며 호텔 7층에 위치한 갤러리7의 세레조(Cerezo)에서 예식이 진행된다. 세련된 인테리어와 전면 통창으로 호텔 로비의 탁 트인 전경을 내려다볼 수 있다. 가격은 550만원부터다(부가세 포함).

스몰 웨딩 앳 페어몬트 B(Small Wedding at Fairmont B) 웨딩은 20인 규모의 웨딩 패키지로 높은 천고와 우아한 인테리어를 갖추고 있는 갤러리 7의 아잘레아스(Azaleas)에서 진행된다. 웨딩 패키지 구성으로는 ▲웨스턴 세트 메뉴 20인 ▲프리미엄 샴페인 1병 및 와인 4병 ▲플라워 데커레이션과 부케 ▲사진 촬영이 있으며 가격은 1100만원부터다. 예식이 준비되는 아잘레아스는 여유로운 공간과 맞춤형 서비스로 정형화된 결혼식에서 벗어나 소중한 이들 만을 초대해 잊지 못할 예식을 준비할 수 있다고 호텔 측은 설명했다.

페어몬트 앰배서더 서울 웨딩 관계자는 "이번 소규모 웨딩 패키지는 7일부터 올 연말까지 진행되는 한정 패키지로 신랑, 신부의 직계가족과 가장 가까운 친지 및 지인 만을 초대하는 프라이빗한 맞춤형 패키지로 구성됐다"며 "웨딩 팀의 1대 1 맞춤형 상담을 통해 잊지 못할 럭셔리 스몰 웨딩을 준비해보길 바란다"고 말했다.

