[아시아경제 황준호 기자] 에스넷 에스넷 038680 | 코스닥 증권정보 현재가 7,800 전일대비 40 등락률 -0.51% 거래량 136,439 전일가 7,840 2021.09.07 14:35 장중(20분지연) close 시스템은 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 신한금융투자와 10억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다고 7일 공시했다. 계약기간은 내년 9월 6일까지다.

