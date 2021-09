신한카드 웨딩가전 페스타…"LG전자 베스트샵에서 1.5% 캐시백 지급"

최대 50만 LG전자 멤버십 포인트 제공

9월30일까지 LG전자 베스트샵 전국 159개 지점에서 개최

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 LG전자 베스트샵과 '신한카드 웨딩가전 페스타'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 오는 30일까지 LG전자 베스트샵 전국 159개 지점에서 진행되며 결제 금액의 1.5%를 캐시백 지급한다.

또 구매 금액대별로 LG전자 멤버십 포인트를 최대 50만 포인트 증정하고 구입한 가전제품은 최대 3년 무상 AS가 제공된다. 구매 금액에 따라 가이타이너 에어프라이어, 테팔 데일리쿡 후라이팬 3종 세트, 드롱기 토스터기, 전기주전자 세트 등의 사은품도 추가로 증정한다.

LG전자 오브제 콜렉션을 구매하는 고객은 구매 품목과 수량에 따라 최대 200만원 캐시백을 추가로 받을 수 있다.

신한카드 웨딩가전 페스타는 결혼을 앞두고 있는 고객은 누구나 무료로 방문할 수 있다. 신한카드 홈페이지, 신한페이판 등에서 사전 참여 신청 후 방문해 상담하면 크라운포드 14P 2인 홈세트를 증정한다.

신한카드 관계자는 "159개 LG전자 베스트샵에서 동시 진행되는 만큼 가전제품을 구입해야 하는 예비 신혼부부 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr