경동나비엔, 경북 포항 수해지역 긴급 복구 서비스

[아시아경제 김종화 기자] ?경동나비엔이 12호 태풍 '오마이스'와 집중 호우로 피해를 입은 경북 포항시 죽전면 일대 수해 복구 지원을 위해 긴급 복구 서비스를 시행한다. 경동나비엔은 7일부터 9일까지 지원이 필요한 고객들이 손쉽게 접수와 상담을 진행할 수 있도록 침수 세대가 가장 많은 입암리에 베이스 캠프를 마련하고, 보일러에 대한 무상 점검 및 수리 서비스를 시작했다.

침수 등 집중 호우로 인한 피해를 겪고 있는 고객은 베이스캠프를 방문해 서비스를 접수하고, 도움을 받을 수 있다. 경동나비엔은 이번 수해의 신속하고 원활한 복구작업을 위한 인근 지역 센터와 대리점 인원까지 투입해 복구 서비스에 최선을 다할 예정이다.

경동나비엔 관계자는 "집중 호우로 인한 피해로 상심이 크실 고객과 어려움을 나누고자 긴급 복구 서비스로 자그마한 도움이라도 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "보일러 미가동으로 생활이 힘든 고객들의 불편함을 신속히 해결할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

