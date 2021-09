CJ온스타일 "올 추석 선물 키워드는 '실속'과 '프리미엄'"

델타 변이 확산·사회적 거리두기 강화로 추석 선물 트렌드도 변화

주방가전·주방용품·생활잡화, 소장 가치 중심 '실속' 상품 편성

식품 카테고리는 비대면 추석 트렌드 반영 '프리미엄' 상품 선봬

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 추석을 약 2주 앞두고 '실속'과 '프리미엄'을 키워드로 TV홈쇼핑 추석 선물 방송을 진행한다고 7일 밝혔다. 주방가전·주방용품·생활잡화는 추석 후에도 실용적으로 사용 가능한 소장 가치 중심의 '실속' 상품을 주로 편성했다. 건강식품·축산·수산 등 식품 카테고리는 고가 선물로 감사 마음을 전하려는 고객 요구를 반영, '프리미엄' 상품을 방송한다.

오는 11일 CJ온스타일 리빙 프로그램 '강주은의 굿라이프'에서는 명절 음식을 더 고급스럽게 담을 수 있는 영국 테이블웨어 브랜드 '포트메리온'을 판매한다. 물을 넣지 않고 야채와 과일을 착즙해 원액을 즐길 수 있는 '휴롬이지', 종합 건강 생활가전 기업 쿠쿠전자의 밥솥 '쿠쿠 블랙스톤'은 각각 8일과 14일 방송한다.

부엌에서 사용 빈도가 가장 높은 후라이팬도 다양하게 준비했다. 바닥부터 옆면까지 통3중 방식으로 제작돼 내구성이 뛰어난 '클래딘 후라이팬', 독일 법랑 전문 브랜드 'ELO 후라이팬' 등을 판매한다. '안방그릴', '은곡도마', '에코 바이런 도마 세트'도 방송할 예정이다.

8일 '최화정쇼'에서는 불필요한 지방을 줄이고 투 플러스 최고 등급 한우만 엄선한 '한우고방 한우세트'를 판매한다. 9일에는 본갈비 원육 100%를 손으로 포 떠 펼쳐내 육즙이 풍부한 '신세계푸드 포갈비'를, 11일에는 일명 꽃갈비 부위인 6·7·8번만 엄선한 '부처스컷 LA갈비'를 방송한다. 프리미엄 한식 다이닝 브랜드 '사대부집 곳간'의 LA갈비는 13일 2회 편성했다. 추석 대표 상품 갈비 외 이색 별미 '고메 양갈비'도 8일과 10일 2회 만날 수 있고, 7일과 11일에는 '김하진 갈치', '임페리얼 너츠'를 각각 선보인다.

CJ온스타일은 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프리미엄 건강 식품 브랜드 '정관장'과 '정관장 브랜드 위크'도 진행한다.

한편 CJ온스타일은 오는 16일까지 추석 프로모션 '추석혜택 풍성해! 온스타일'을 진행한다. CJ온스타일에서 식품·생활 카테고리 상품을 구매하면 최대 5만원 적립금을 증정한다(2회 이상 구매, 일부 상품 제외). 프리미엄 상품 초특가 할인권 추첨 행사 '래플 온스타일'도 12일까지 열린다. 발뮤다 토스터기·스타우브 꼬꼬떼 냄비·베르나르도 커피컵 세트 등을 90% 이상 할인가에 구매할 수 있다.

임정현 CJ온스타일 리빙상품담당 사업부장은 "세 번째 맞는 비대면 명절로 인해 선물 트렌드도 계속 변하고 있다"며 "이런 변화를 적극 반영한 CJ온스타일 추석 맞이 방송을 통해 가족이나 친지에게 따뜻한 마음을 전달하길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr