소진공, 지역대학 6곳과 '소상공인 온라인 특성화 대학' 운영

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 소상공인의 온라인 진출을 돕기 위해 7일 대학교 6곳과 비대면 업무협약을 체결하고 '2021년 소상공인 온라인 특성화 대학' 사업을 추진한다고 밝혔다.

소상공인 온라인 특성화 대학 사업은 중소벤처기업부와 소진공이 소상공인 온라인 진출을 위한 역량과 자생력을 강화하기 위해 올해부터 추진하는 사업이다. 소상공인에게 전자상거래, 온라인 유통·물류, 수출입, 마케팅 등 대학에서 실시하는 전문교육 과정을 수강하고 실습할 기회를 제공한다. 실제 e커머스 홈페이지에서 제품을 판매하는 등 실습 교육을 거쳐 우수 교육생에게는 포상도 이뤄진다.

사업에 참여하는 대학은 ▲유한대 ▲인천대 ▲건양사이버대 ▲계명대 ▲계명문화대 ▲광주대다. 대학별 모집인원은 소상공인 35명, 예비창업자 15명으로 총 50명이다. 모집기간 등 상세한 사항은 각 대학 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

조봉환 소진공 이사장은 "온라인 특성화 대학은 소상공인이 포스트 코로나 시대에 필요한 전문성을 익히고 역량을 강화하는데 도움이 될 수 있는 기회"라며 "급변하는 경영환경에 소상공인이 원활하게 적응할 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.

