文대통령 추석선물, 팔도쌀과 충주 청명주 (종합)

국가 헌신한 분들과 사회배려계층 등 1만5000여명에 우리 농산물로 구성된 추석선물

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 올해 추석 선물을 충주 청명주(또는 꿀)와 팔도쌀 등 우리 농산물로 구성했다.

청와대는 7일 "문재인 대통령 내외는 추석 명절을 맞아 각 분야에서 국가와 사회를 위해 헌신하는 분들과 사회적 배려계층 등 약 1만5000여 명에게 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 선물을 보낸다"고 밝혔다.

문 대통령 내외는 '한 분 한 분의 일상이 온전히 회복될 때까지 최선을 다하겠습니다'라는 인사 메시지도 담았다.

올해 추석 선물은 충주의 청명주(또는 꿀)와 팔도쌀 등 지역 특산물로 구성했다.

팔도쌀 생산지는 경기 포천, 강원 양구, 충북 청주, 충남 예산, 전북 익산, 전남 나주, 경북 상주, 경남 김해 등이다.

청와대는 선물 포장은 최소화하고 친환경 포장재를 사용했다고 전했다.

청와대는 "이번 추석 선물은 코로나19 관련 방역현장의 의료진, 백신 예방접종 현장업무 종사자와 사회복지업무 종사자 등 일선에서 최선을 다하는 분들과 국가와 사회발전을 위해 헌신하신 각계 원로, 애국지사, 국가유공자, 사회적 배려계층 등에게 전달될 것"이라고 설명했다.

한편 유영민 청와대 비서실장과 서훈 국가안보실장도 코로나19로 판로가 어려운 중소상공인과 농축수산물 소비 확산을 위해 현장업무에 종사하는 분들에게 명절 선물을 보낼 예정이다.

청와대는 "농협의 직거래장터(온라인)를 통해(8월18일~9월5일) 우리 농축수산물 소비 확산에 적극 참여했다"면서 "사회복지기관에도 사회적 거리두기를 준수하며 추석 준비 생필품을 전달했다"고 밝혔다.

