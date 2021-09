[아시아경제 문혜원 기자] 엔제리너스는 인절미를 활용한 신제품 음료와 디저트를 다음 달까지 한정 판매한다고 7일 밝혔다.

신제품은 이색적인 경험을 추구하는 MZ세대들의 특성에 맞춘 ‘할매니얼’(할머니 세대 취향을 선호하는 밀레니얼 세대)로 재해석해 출시했다.

엔제리너스 뉴트로 신제품 음료 3종은 인절미와 커파라떼를 혼합한 ‘고소한 인절미 라떼’와 고소한 흑임자를 곁들인 ‘블랙흑임자라떼’, 달콤 고소한 인절미를 휘핑 크림과 함께 즐길 수 있는 ‘크리미 인절미 스노우’로 구성했다.

또한 바삭한 크로플에 바닐라 아이스크림과 인절미를 함께 즐길 수 있는 디저트 메뉴 ‘인절미 아이스크림 크로플’도 함께 뉴트로 신제품으로 출시했다.

엔제리너스는 신제품 구매 고객 대상에게 진에어와 함께 운영 중인 제주도 왕복 항공권이 담긴 1등 당첨 혜택을 받을 수 있는 스크래치 쿠폰을 제공한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr