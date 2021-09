위치추적 전자장치(전자발찌) 훼손 전후로 여성 2명을 살해한 혐의를 받는 강윤성(56)이 7일 서울 송파경찰서에서 검찰로 송치되기 위해 이동하자 한 시민이 울분을 토하며 주먹을 날리고 있다./강진형 기자aymsdream@

