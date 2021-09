"국기문란" vs "정치공세" 尹 '고발 사주' 의혹 놓고 여야 공방

윤석열 "고발 사주? 정치공작 상시로 해 온 與 프레임"

[아시아경제 허미담 기자] 여야가 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장의 '고발 사주' 의혹을 두고 6일 국회 법제사법위원회에서 공방을 주고받았다. 여당은 '국기문란' 사건이라며 진상 규명을 촉구했고, 야당은 '정치공세'라고 맞받아쳤다.

국회 법사위는 이날 윤 전 총장 고발 사주 의혹과 관련한 현안질의를 위해 전체회의를 열었다. 이날 박범계 법무부 장관이 참석했고, 김오수 검찰총장은 정치적 중립성과 공정성 등을 이유로 불참했다.

여당 의원들은 윤 전 총장 의혹을 두고 비판의 목소리를 높였다. 김영배 더불어민주당 의원은 "민주공화국의 근간을 흔들 수 있는 국기문란 사건으로 보지 않을 수 없다"며 "검찰이 그런 일을 실제로 했는지 사실관계를 확인해야 한다"고 주장했다.

또 검사 출신인 소병철 민주당 의원도 "과거 검찰이 수사를 정치적으로 편향되게 했다는 비판은 있었지만, 이번처럼 사건을 시발하는 기획을 했다는 의혹 제기는 처음"이라며 "윤석열의 검찰 이용 총선 개입 사건, 총선 개입 검풍 시도 사건이 정확하다"고 지적했다.

반면 국민의힘은 윤 전 총장 의혹 자체가 신뢰할 수 없는 내용이라고 반박했다. 윤한홍 국민의힘 의원은 "지라시 같은 허무맹랑한 뉴스를 가지고 당사자도 아닌 법무부 장관이 와 있다"며 "정치인 장관을 불러놓고 정치공세를 하겠다는 것밖에 더 되느냐"고 반발했다.

윤석열 캠프의 종합상황실장인 같은 당 장제원 의원은 "사주, 공작, 청부 이런 음흉한 단어들은 문재인 정권 전문 아니냐"며 "허접한 기사 하나 가지고, 선택적 현안질의냐"고 말했다.

앞서 인터넷매체 '뉴스버스'는 최근 윤 후보가 검찰총장이던 시절 당시 손준성 대검 수사정보정책관이 국민의힘(당시 미래통합당) 소속 국회의원 후보이던 김웅 의원에게 유시민 노무현재단 이사장과 최강욱, 황희석 당시 열린민주당 비례대표 국회의원 후보 등의 이름을 넣은 고발장을 전달했다는 의혹을 보도했다. 논란이 확산하자 김 총장은 대검 감찰부에 진상조사를 지시한 상태다.

다만 윤 전 총장은 해당 의혹이 '정치 공작'이라는 입장이다. 윤 전 총장은 이날 국회에서 이준석 국민의힘 대표와 면담한 뒤 기자들과 만나 "제가 검찰총장이었던 시절에 검찰총장을 고립시켜서 일부 정치 검사와 여권이 소통하며 수사 사건을 처리한 것 자체가 정치 공작"이라며 "그것을 상시 해 온 사람들이기 때문에 또 이 프레임을 만드는 것은 국민들께서 좌시하지 않을 것"이라고 밝혔다.

