北, 강등했던 박정천 '서열 5위' 상무위원으로 임명

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 지난 6월말 방역 관련 책임을 물어 원수에서 차수로 강등했던 박정천 전 군총참모장을 북한 권력서열 1~5위권인 정치국 상무위원으로 임명했다.

노동당 기관지 노동신문은 7일 "당 중앙위원회 정치국은 박정천 동지를 당중앙위원회 정치국 상무위원회 위원으로, 당중앙위원회 비서로 선거했다"고 보도했다.

박정천은 포병사령관 출신으로 2019년 9월 우리의 합참의장에 해당하는 총참모장에 임명됐으며, 지난해 5월 차수로 승진한 데 이어 5개월만에 원수로 승진했다.

그러다가 지난 6월말 김정은 북한 노동당 총비서가 정치국 확대회의에서 '방역 관련 당의 결정 집행을 태업하는 중대사건이 발생했다'고 질타한 직후 원수에서 차수로 강등됐다. 하지만 약 2개월만에 북한 내 권력서열 1~5위인 당 상무위원으로 승진하면서 건재함을 과시했다.

이밖에도 당 정치국은 군 총참모장에 림광일, 사회안전상에 장정남, 당 군수공업부장에 유진을 임명하고 이들을 후보위원으로 보선했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr