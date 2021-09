BTS·아이유·NCT…中웨이보, 한국 연예인 팬클럽 계정 대거 정지

중국판 트위터인 웨이보(微博)가 방탄소년단(BTS)과 아이유 등 한국 연예인 팬클럽 계정 20여개에 대해 정지 조치를 취했다고 밝혔다.

6일 펑파이 등 중국 매체들에 따르면 웨이보는 '비이성적으로 스타를 추종하고 응원하는 내용을 전파했다'는 이유를 들며 아이즈원 출신 장원영의 중국 팬클럽 계정을 포함한 21개 한국 연예인 팬클럽 계정에 대해 30일 정지 조치를 취했다.

30일간 정지되는 21개 계정에는 그룹 BTS, NCT, 엑소의 팬클럽 계정과, 아이유 팬클럽 계정이 포함됐다. 또 BTS의 RM·진·제이홉 개인 팬클럽 계정, NCT의 재현·마크·재민·태용 개인 팬클럽 계정, 레드벨벳의 슬기, 소녀시대 태연, 블랙핑크의 로제·리사 개인 팬클럽 계정 등도 30일간 정지된다.

거액을 모금해 BTS 멤버 지민의 사진으로 뒤덮은 항공기를 띄운 지민 팬클럽 계정은 60일 정지 처분을 받았다. 이와 관련된 중국 매체 기사에 달린 댓글에는 팬클럽 문화에 반대하는 사람들의 격한 주장들이 많았다.

중국 공산당 중앙 인터넷 안전 정보화 위원회 판공실은 지난달 27일 '무질서한 팬덤에 대한 관리 강화' 방안을 발표한 바 있다. 이 방안에는 미성년자가 연예인을 응원하기 위해 돈을 쓰는 것을 금지하고, 연예인 팬클럽끼리 온라인에서 욕을 하거나 유언비어를 퍼뜨리며 싸우는 것을 금지한다는 내용 등이 담겼다.

중국에서는 최근 대중문화계를 철저히 당의 통제하에 두고, 고액 수입을 올리는 연예인들에 대한 감독과 견제를 강화하는 조치들이 지속적으로 나오고 있다.

