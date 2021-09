서울시장 "청와대 하명에 따른 경찰 기획사정 의혹"…靑 "정치적인 목적으로 허위 주장"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 오세훈 서울시장이 경찰 수사와 관련해 기획사정 의혹을 제기하자 무책임한 태도라고 비판했다.

청와대 핵심 관계자는 6일 "오늘 서울시장이 선거법 위반 혐의 수사와 관련해서 청와대를 언급한 내용은 전혀 사실이 아니다. 아무런 근거도 없이 정치적인 목적으로 허위 주장을 하는 것은 매우 무책임한 태도이고, 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

앞서 오 시장은 6일 서울시청에서 온라인 브리핑을 열고 자신의 파이시티 발언을 둘러싼 선거법 위반 수사와 관련해 청와대 하명에 따른 기획사정 의혹을 제기한 바 있다.

