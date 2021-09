박성일 완주군수 “추석 방역, 자발적 실천 중요”

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 박성일 완주군수가 코로나, 국민지원금, 생활민원 등 관련 대책을 꼼꼼히 챙기며 추석 연휴기간 주민들의 불편이 없도록 만전을 기할 것을 지시했다.

6일 박성일 군수는 확대 간부회의를 통해 4차 대유행 속 맞는 추석 연휴기간 방역망 구축에 소홀함이 없도록 노력해달라고 당부했다.

현재 완주군은 혁신도시 갈산리 지역은 사회적 거리두기 3단계, 그 외 지역은 2단계를 운영하고 있다.

박 군수는 “연휴기간 이동량이 증가함에 따라 지역감염 사례가 발생하지 않도록 행정에서도 꼼꼼히 챙기지만, 주민들의 자발적 실천도 중요하다”며 “홍보에 만전을 기해달라”고 말했다.

군은 코로나 확산 방지를 위해 18일부터 22일부터 완주군공원묘지를 휴관하고, 6일부터 17일까지 미리 성묘를 할 수 있도록 하고 있다.

이외에도 물가관리, 도로변 환경정비, 생활 쓰레기 처리, 비상진료 등 생활민원 처리의 비상대응체계를 구축해 연휴기간 주민 불편해소를 위해 만전을 기하고 있다.

또한, 박 군수는 코로나 상생 국민지원금이 13일부터 지급되는 가운데 각 지역의 여건에 맞게 탄력적으로 운영해 주민 편의를 고려할 것을 주문했다.

박 군수는 “읍면장은 주민들의 여건을 충분히 파악해 민원이 발생하지 않도록 각별히 유의해 국민지원금이 주민들에게 큰 도움이 될 수 있도록 하라”고 요청했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr