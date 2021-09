전남소방 '119응급처지 영상 공모전' 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 ‘119응급처치 영상 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

소방청이 주최하고 한국소방안전원이 주관하는 이번 공모전은 생활 속 안전문화를 확산하고, 안전교육·홍보 콘텐츠를 발굴하기 위해 마련됐다.

오는 9일부터 10월 18일까지 40여일간 실시한다.

공모 참여는 국민 누구나 본인 또는 주변인이 경험하거나 가상 상황을 연출한 응급처치 사례, 생활 속에서 도움이 되는 응급처치법을 소개하는 영상을 5분 이내 분량으로 제작, 기한 내 제출하면 된다.

공모작은 한국소방방송 홈페이지를 통해 제출하며, 접수된 작품은 전 국민을 대상으로 한 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 11월 중에 최종 수상자를 발표할 예정이다.

우수작 수상자는 국무총리상 등 상장과 총 800만원 상당의 상금이 수여된다.

수상작품은 소방안전교육 홍보물과 교육자료로 제작해 안전문화 확산을 위해 전국적으로 널리 활용할 예정이다.

공모전 참가에 대한 자세한 사항은 소방청과 소방본부 홈페이지 또는 한국소방안전원 누리집을 통해 안내받을 수 있으며, 전남소방본부 구조구급과로도 문의 가능하다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr