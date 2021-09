[아시아경제 이준형 기자] KB국민은행이 마이너스통장 한도를 5000만원으로 낮춘다. 4대 시중은행에서 억대 마이너스통장을 찾아볼 수 없게 됐다.

6일 금융권에 따르면 KB국민은행은 7일부터 신용 한도대출(마이너스통장)의 최대 한도를 5000만원으로 줄인다.

앞서 KB국민은행은 지난달 27일 금융감독원에 이달 중으로 신용대출 개인 한도를 연 소득 수준으로 제한하고 마이너스통장 한도도 최대 5000만원으로 낮추겠다는 계획을 제출했다.

우리은행과 신한은행은 이미 올해 초 마이너스통장 한도를 5000만원으로 낮췄다. 하나은행은 지난달 27일부터 마이너스통장 대출 한도를 최대 5000만원으로 줄였다.

