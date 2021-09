‘킁 킁’ 고시텔 여성 신발 냄새맡고 훔쳐간 변태男 긴급체포

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 여성 전용 고시텔의 신발장에서 몰래 신발 냄새를 맡고 그중 일부 신발들을 훔쳐간 남성이 경찰에 긴급체포됐다.

사건 현장은 부산 남구에 있는 여성 전용 고시텔이었고 여러 결레 신발이 사라졌다.

6일 부산경찰청은 공식 페이스북 ‘부산경찰’ 계정에 한 여성 전용 고시텔 현관 CCTV가 포착한 남성의 58초짜리 영상을 공개했다.

이 남성은 인적이 드문 새벽 시간 여성 전용 고시텔을 찾아 복도 신발장을 뒤지면서 여성 신발을 골라 냄새를 맡고 다시 신발장에 넣는 등 수차례 같은 행동을 반복했다.

부산 남부경찰서는 이 고시텔에서 신발이 자꾸 없어진다는 112 신고를 받고 본격 수사에 착수했다.

경찰은 수차례 여성전용고시텔에 침입해 신발 냄새를 맡고 절도 행위를 한 남성을 CCTV에서 찾아내고 동선을 확보해 주거지를 확인했다.

남성의 집에서는 여성의 운동화 등 5켤레의 신발이 발견됐다.

경찰 관계자는 “증거 인멸 가능성이 있어 남성을 긴급체포했으며 현재는 불구속 상태로 수사를 진행 중”이라고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr