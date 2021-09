광주시, 교통 소외 지역에 '맞춤형 버스' 8일 개통

서하리·지월리·도평리·용수리에 맞춤형 버스 35-17A 번 운행

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시가 지역 여건을 고려한 '맞춤형 버스'를 오는 8일 개통한다.

시는 "대중교통 소외지역 이동 편의를 위해 경기도에서 공모한 '2021년 교통 소외지역 맞춤형 버스 사업'에 선정됐다"며 6일 이같이 전했다.

그간 이용 수요가 적어 노선버스 증차가 어려웠던 서하리와 지월리, 도평리, 용수리에 맞춤형 버스 35-17A 번을 운행한다.

해당 사업 예산은 도와 시가 각각 50%를 부담하며, 맞춤형 버스는 25인승 1대다.

노선은 35-17번과 같으며 서하리에서 지월리 현산마을~도평리~용수리를 거쳐 초월역까지 하루 왕복 7회 운행한다.

운행 시간은 첫차가 서하리에서 오전 6시 30분, 초월역에서 오전 7시 10분에 출발하며, 막차는 서하리에서 오후 8시 15분, 초월역에서 오후 8시 55분에 출발한다.

신동헌 시장은 "앞으로도 지역 여건을 고려한 맞춤형 버스를 도입하는 등 대중교통 여건이 개선될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr