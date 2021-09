[아시아경제 이민우 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 237,568 전일가 29,550 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일HDC현대산업개발, 5095억 규모 공사 수주고용부 장관, 건설사 대표 불러 "CEO 안전보건경영 참여" 독려 close 은 오천파크제이차(주)에 대해 750억원 규모의 채무보증을 결정했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연ㅇ결 기준 자기자본의 2.7%에 해당하는 수준이다.

