구루미, 로지텍과 ‘화상회의 패키지’ 프로모션 진행

첨단 기술 집약 시너지로 업무 효율 극대화 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 화상회의 솔루션 기업 구루미(대표 이랑혁)는 로지텍(Logitech)과 협약을 맺고 화상솔루션과 장비를 통합한 화상장비 패키지 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 협약에서 구루미는 화상회의 어플리케이션 '구루미 비즈'를 로지텍 화상회의 장비인 '밋업'과 '랠리 바'에 연동해 기업의 업무 효율을 증대하고, 디지털 트랜스포메이션에 박차를 가할 계획이다.

특히 최근 사회적으로 비대면 문화가 확산되면서 화상회의의 필요성이 증대하고 있는 가운데 양사의 협업은 시너지를 낼 전망이다. 이달 31일 까지 약 한 달간 구루미·로지텍 화상장비 프로모션을 진행한다. 최대 약 75%의 할인 혜택이 제공된다.

구루미·로지텍 화상장비 프로모션은 소회의실용 패키지인 '구루밋업' 패키지(약 75% 할인), 중/대회의실용 패키지인 '루미랠리' 패키지(약 55% 할인) 총 2개의 패키지로 구성된다. 두 패키지 모두 최대 Full HD의 고품질 화상회의 및 최대 규모로 약 1천명이 참석 가능한 양방향 회의 및 교육을 제공한다.

구루미 화상 솔루션은 노트북 및 모바일 등 멀티 디바이스는 물론, 윈도우와 맥 등 다양한 운영체제에서 지원 가능하다. 별도 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저를 통해 접속할 수 있는 편의성을 높였다. 또 회원가입 및 로그인 절차도 생략돼 고객 편의를 극대화했다. 업무 효율 증대를 위한 기능도 주목할 만하다. 문서 공유 기능 및 화이트 보드 기능으로 자료를 공유할 수 있어 효율적인 회의, 교육이 가능하다.

구루미는 화상 회의를 안전하게 실시할 수 있도록 강력한 영상 보안을 제공한다. 서버와 통신은 DTLS(Datagram Transport Layer Security)와 SRTP(Secure Real-time Transport Protocol)로 암호화 돼 안전하게 전송된다. 또 화상 회의 동안 모든 데이터(영상 및 파일자료)는 서버에 저장되지 않아, 사용자는 안전하게 화상 회의를 진행할 수 있다. 유선 상담 및 원격 지원 등을 제공해 고객 문의에 즉각적으로 대응할 수 있는 A/S도 차별화된 경쟁력이라고 구루미 관계자는 설명했다.

유민재 구루미 사업본부장은 “최근 기업의 디지털 트랜스포메이션이 가속화되면서 재택근무, 화상미팅을 위해 노후된 회의실의 활용성을 고민하는 기업이 많아졌다”면서 “이번 로지텍과의 협업을 통해 합리적인 가격으로 디지털 회의실을 제공할 수 있어 기쁘다. 기업의 성공적인 비대면 비즈니스 활동을 지원하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr