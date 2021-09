'모더나 255만2000회분 도착했습니다'

6일 모더나 백신 255만2000회분이 화물기를 통해 인천공항에 도착했다. 앞서 지난달 23일부터 순차적으로 도입된 물량에다 이날 도착분을 합치면 총 675만9000회분이 됐다. 모더나가 애초 2주간 공급하겠다고 밝힌 701만회분의 96.4%에 해당한다.

정부는 나머지 미공급 물량 25만1000회분을 비롯해 이달 공급분에 대해서도 모더나사와 협의를 진행하고 있다고 밝혔다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 전날 정례 브리핑에서 "도착한 물량으로도 정부가 예약을 받은 인원과 접종계획 수행에 큰 차질이 없다"며 "약간의 미시적인 공급 차질까지 사과를 요구할 계획은 없으며, 9월 공급 물량을 안정적으로 가져가기 위해 긴밀히 협의해 나갈 예정"이라고 말했다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr