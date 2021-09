유진투자증권, ‘주식레이스 2.0 경품 이벤트’ 진행…1등 경품 벤츠 E클래스

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권이 국내 주식 거래금액에 따라 총 1억원 상당의 경품을 제공하는 ‘주식레이스 2.0 경품 이벤트’를 진행한다고 6일 밝혔다.

오는 10일까지 진행하는 이번 이벤트는 온라인 계좌 보유 고객이면 누구나 참여 가능하다. 이벤트 참여자는 국내 주식 거래금액 100만원 당 응모권 1장을 받게 된다. 고객들은 해당 응모권으로 원하는 경품에 응모할 수 있다. 이벤트에 해당하는 국내 주식은 코스피, 코스닥, 장외주식시장(K-OTC), 코넥스, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 등이다.

총 11종의 경품이 준비돼 있다. 1등 경품은 6500만원 상당의 ‘벤츠 E클래스’으로 당첨자는 총 1명이다. 2등 경품 당첨자 1명에겐 LG 오브제 워시타워가 주어진다. 3등에 당첨된 2명에겐 삼성 비스포크 냉장고, 4등 3명에겐 갤럭시Z 플립3 등이 추첨을 거친 후 지급된다. 이외 플레이스테이션5, 투썸플레이스 케이크 교환권, 스타벅스 기프트카드 1만원권 등 경품도 제공될 예정이다.

제공받은 응모권은 오는 11월7일까지 사용할 수 있다. 당첨자는 11월12일에 발표된다. 각 경품별 중복 응모는 가능하지만 보다 많은 고객에게 혜택을 부여하기 위해 중복 당첨은 되지 않는다. 이벤트 참여를 원하는 고객은 이벤트 페이지에서 별도로 신청해야 한다.

김경식 유진투자증권 디지털금융실장은 “국내 주식을 거래하는 고객들에게 보다 많은 혜택을 드리고 참여도를 높이기 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “최근 박스권 장세가 계속되고 있는데 이번 이벤트가 국내 주식 활성화에 도움되길 바란다”고 말했다.

