중기부, '청년정책과' 신설…"청년창업 붐 조성 위해 지원"

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 청년창업 활성화를 위해 부처 창업진흥정책관 내에 '청년정책과'를 설치해 운영한다고 6일 밝혔다.

청년정책과장을 포함한 직원들을 20~30대 청년 위주로 배치해 청년의 눈높이에 맞는 창업정책이 기획·실행될 수 있도록 운영할 계획이다.

최근 창업기업 동향에 따르면 올해 상반기 청년 창업기업은 25만8000개로 전년 동기 대비 7.3% 증가하는 등 역대 최대치를 기록했다. 2021 포브스 아시아 30세 이하 리더에 우리나라의 청년 스타트업 15개가 선정되는 등 해외에서도 우리 청년 창업기업들의 성과가 주목받고 있다.

중기부는 지난 5월 청년창업 단계별 맞춤형 지원과 지역 청년창업 중심거점 조성 등을 주요 골자로 하는 '청년창업 활성화 방안'을 수립해 발표한 바 있다.

청년정책과는 청년창업 활성화 방안에서 발표했던 핵심과제들이 차질없이 이행될 수 있도록 뒷받침해 나가는 한편, 청년창업 붐이 확산될 수 있도록 창업 정책을 총괄해 추진해 나갈 계획이다.

먼저 청년 창업붐 확산의 지역거점으로 자리매김할 창업중심대학은 연내 대학 5곳 내외를 신규로 지정한다. 올해 선정될 창업중심대학은 향후 5년간(2022~2026년) 중기부의 창업 지원사업을 전담해 수행하며 지역의 청년창업 지원기관 역할을 수행한다.

청년 창업기업의 인력난을 완화하기 위한 맞춤형 인력지원 프로그램 '스타트업·벤처 청년인재 이어드림 프로젝트' 'SOS 개발자 프로젝트'도 하반기 차질없이 추진해 나갈 계획이다.

청년 특화 창업지원프로그램인 청년창업사관학교와 창업기업지원서비스 바우처 등은 현장에 맞도록 지원하고 오는 11월 국내 최대 규모의 창업경진대회인 '도전 K-스타트업'을 열어 청년창업 붐을 확산한다.

권칠승 중기부 장관은 "앞으로도 창업을 통해 성장해가는 청년들의 도전을 응원하고 적극 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.

