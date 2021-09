포항시, 추석 전 자체지원금 194억 푼다 … ‘코로나 피해’ 소상공인·저소득층 긴급 수혈

정부 5차 재난지원금과 별도로 ‘집합금지·영업제한 이행업소’



4억원 매출 이하 일반업종도 지급, 저소득층 3만4000여명도



포항시 자체 재원 확보, 10만~100만원 신속 지급키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 영업제한으로 손실입은 포항 소상공인에게 추석 전 지원금이 전달될 예정이다. 일반 업종과 저소득층도 혜택 대상이다.

경북 포항시가 추석 전 자체예산 200여억원을 확보해 소상공인과 저소득층에 긴급 수혈키로 했다.

포항시는 코로나19 4차 대유행과 지속적인 사회적 거리두기로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영안정과 저소득층 생계지원을 위해 정부 지원금과 별도로 194억원의 시 자체 재원으로 추가 지원금을 지급해 민생 안정에 나선다고 6일 밝혔다.

포항시에 따르면 160억원 규모인 ‘코로나19 피해 소상공인 포항시재난지원금’과 34억여원 규모인 ‘저소득층 추가 국민지원금’이 최근 제2차 추경 예산에서 최종 확정됐다.

포항시는 먼저 영업피해가 장기화되고 있는 소상공인의 경영안정과 긴급 피해 구제 지원을 위해 당초 계획보다 대폭 늘린 160억원 상당의 소상공인 포항재난지원금을 추석 전까지 신속하게 지급할 예정이다.

‘코로나19 피해 소상공인 포항시재난지원금’은 정부의 5차 재난지원금(소상공인 희망회복자금)과 별도로 집합금지·영업제한 방역조치 이행업소와 일반업종(2020년 연매출 4억원 이하) 소상공인에게 지원한다.

대상 소상공인은 2021년 6월 30일까지 국세청에 사업자등록을 완료하고 현재 사업장 소재지를 포항시에 두고 영업 중인 소상공인이며, 지난해 12월 18일부터 올해 7월 6일까지 △집합금지로 피해를 본 유흥주점, 노래연습장, 목욕장 등 1800여개 업소에 각각 100만원을 지급한다.

또 △영업제한 업종인 식당·카페, 이미용업, 숙박업, 학원 교습소 등 1만5000여개 업소에 각각 50만원을 지급한다.

이를 제외한 기타 일반 업종에는 사업체당 30만원을 지급한다.

포항시는 또 코로나19 장기화로 저소득층의 생활이 더욱 어려워지고 있는 상황에서 34억4000만원의 시비를 별도 편성해 지원한다.

정부는 ‘코로나 상생 국민지원금’ 지급하면서 저소득층에게는 1인당 10만원의 추가지원금을 지급할 예정이다.

포항시 저소득층은 정부의 추가지원금 10만원과 시 지원금 10만원을 더해 1인당 20만원을 추가 지원받게 된다.

이강덕 포항시장은 “정부지원금과 별도로 시 자체 예산으로 지급되는 소상공인 포항시재난지원금과 저소득층 추가지원금을 추석 전 신속히 지급해 추석을 맞을 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr