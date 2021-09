다음주부터 인플루엔자 백신 무료 접종 시작… 어린이·임신부·고령층 등 1460만명

[아시아경제 이춘희 기자] 다음주부터 어린이·임신부·고령층 1460만명을 대상으로 한 인플루엔자 백신 무료 접종이 시작된다.

질병관리청은 오는 14일부터 순차적으로 6개월~13세 어린이 553만명, 임신부 27만명과 65세 이상 어르신 880만명 등 총 1460만명에게 인플루엔자 4가 백신 무료 접종을 시행한다고 6일 밝혔다. 이번 무료접종 대상은 전 국민 중 약 28%에 해당한다.

질병청은 현재 코로나19 백신 예방접종이 진행 중인 점을 감안해 대상군과 연령 별로 접종 시작 시기를 달리하는 한편 사전 예약을 통해 의료기관, 날짜별 분산 접종이 이뤄지도록 할 예정이다. 접종 기간은 예방접종 실시기준(어린이 중 생애 첫 인플루엔자 접종자는 4주 간격 2회 접종), 접종 후 항체 생성 및 지속기간(접종 2주 후 항체 형성, 평균 6개월 지속)과 코로나19 예방접종 시기 등을 고려해 정해졌다.

이에 따라 오는 14일부터는 어린이 중 2회 접종 대상자와 임신부들이 접종을 받는다. 어린이 중 1회 접종자는 다음달 14일에 접종을 시작한다. 65세 이상 어르신은 사업 초기에 접종자가 집중되는 특성을 고려해 연령별로 시작 시기를 나눴다. 75세 이상은 다음달 12일, 70~74세는 다음달 18일, 65~69세는 다음달 21일부터 접종을 받게 된다.

인플루엔자 국가예방접종은 지정된 동네 병·의원(위탁의료기관)이나 보건소에서 실시하며, 지원 대상자는 주민등록지에 관계없이 전국 어디에서나 무료 접종을 받을 수 있다. 위탁의료기관은 전국에 2만1596개소가 설치되며 예방접종도우미 누리집 또는 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.

또 분산 접종을 위해 어르신 예방접종은 '코로나19 예방접종 사전예약 시스템'나 1339 및 지자체 콜센터를 통한 사전예약 또는 의료기관 방문을 통해 예약·접종을 통해 진행된다.

질병청은 현재 코로나19 예방접종이 병행됨에 따라 의료기관별로 접종가능 인원이 제한될 수 있는 만큼 방문 전 의료기관에 접종 가능 여부를 확인할 것을 권고하는 한편, 무료접종 대상자 여부 확인을 위한 신분증 지참이 필수임을 알렸다.

올해 인플루엔자 백신은 전 국민의 52% 수준이 접종 가능한 2680만여회분이 국가출하승인을 거쳐 공급될 예정이다. 국가 무료 예방접종 대상자를 위한 백신 중 어르신용은 정부가 모두 구매한 후 의료기관에 공급하고, 어린이·임신부는 의료기관이 자체 구매한 백신을 통해 접종을 진행한다.

지난해 발생했던 백신 수송 사고 재발을 막기 위해 올해는 5개의 백신 조달업체, 4개 유통전문업체를 통해 백신의 공급·유통을 실시한다. 유통계획 수립과 유사시 신속대응 방안 마련, 물류창고 및 수공관계자 등 사전 교육을 의무화하는 한편 조달업체 및 유통업체 대상 현장점검을 수시로 실시해 안전한 백신 운송 관리에 만전을 기할 계획이다.

정은경 질병청장은 “코로나19 유행이 지속되는 상황에서 코로나19 예방접종과 인플루엔자 예방접종이 시행되는 만큼 안전한 접종을 위해 반드시 연령대별 접종일정을 꼭 지켜 줄 것"을 당부하는 한편 "병·의원 등에서도 코로나19 유행상황에서 코로나19와 혼동되는 증상을 줄일 수 있고 인플루엔자로 인한 중증환자 감소 및 확산 방지를 위해 인플루엔자 예방접종을 반드시 실시해달라"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr