일동제약, 식약처 '의약품 품질 고도화' 기술지원사업 대상 선정

"표적항암제 '베나다파립' 고도화된 품질관리 체계 확립"

[아시아경제 김지희 기자] 일동제약이 식품의약품안전처의 ‘맞춤형 의약품 품질고도화 시스템(QbD) 지원 컨설팅’ 대상 기업으로 선정돼 본격적인 기술 이전 작업에 착수했다고 6일 밝혔다.

식약처는 스마트 공장 구축에 필요한 QbD 도입을 추진하는 제약업체를 대상으로 맞춤형 혁신 기술 컨설팅 지원 사업을 시행하고 있다. QbD란 의약품의 제조공정과 품질관리를 일원화하고, 위험평가를 기반으로 과학적·통계적 검증에 따라 설계된 제조품질 관리체계를 의미한다.

?미국, 유럽 등 제약 선진국들의 경우 이미 QbD 시스템을 도입해 운영 중이고 다른 국가들도 QbD 도입을 확대하는 추세다. 일동제약은 "품질 수준에 대한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 선제적 대처가 필요하다는 판단 하에 기술 지원 사업을 신청하게 됐다"면서 "앞으로 일동제약은 현재 추진 중인 신약 개발 과제들과 관련한 후보물질의 제조공정에 대해 QbD 기술을 지원 받게 될 예정"이라고 말했다.

특히 관계사인 아이디언스가 개발 중인 표적항암제 신약후보물질인 IDX-1197(베나다파립)과 관련해 글로벌 기준에 부합하는 고도화된 품질관리 체계를 확립한다는 계획이다. 베나다파립은 현재 한국과 미국에서 임상이 진행되고 있다.

일동제약은 품질관리 수준 향상을 위해 지원사업 신청 이전부터 QbD 프로세스 수립을 위한 태스크포스팀(TFT)을 가동해왔다. 이번 컨설팅을 계기로 보다 강화된 QbD 내부 프로세스를 구축할 수 있을 것으로 기대된다. 회사의 다양한 R&D 파이프라인에 대해서도 확대해 나갈 계획이다.

일동제약은 관계자는 “식약처의 기술 지원 사업을 통해 신약 개발 과정 상의 품질관리 수준을 강화함으로써 글로벌 신약 개발의 성공 가능성을 높일 수 있을 것”이라며 “향후 QbD를 다양한 공정으로 확대 적용해 신약 R&D와 관련한 품질관리 수준을 한 단계 더 끌어올릴 계획”이라고 강조했다.

