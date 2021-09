신한저축은행, 전기·도시가스 줄이면 적금에 'ESG 우대금리' 제공

[아시아경제 송승섭 기자]신한저축은행이 6일부터 ‘ESG 친환경 우대금리’ 혜택을 제공한다.

대상은 정기적금을 신규 개설하는 고객 중 ‘탄소포인트제(에코마일리지)’에 가입한 고객이다. ESG(환경·사회·지배구조) 친환경 우대금리는 정기적금 12개월 상품 가입 시 적용된다. 1인 1계좌에 한해 12개월 정기적금 고시금리에 특별우대금리 0.5%포인트가 추가 제공된다.

우대금리를 적용받으려면 상품 가입에 앞서 ‘탄소포인트(에코마일리지)’ 가입 인증을 거쳐야 한다. 탄소포인트제(에코마일리지)는 전기, 상수도, 도시가스 에너지 사용량을 줄이면 감축률에 따라 유인책을 제공하는 제도다. 탄소포인트제(에코마일리지) 홈페이지를 통해 인터넷으로 가입하거나 관할 시·군·구 담당부서에 방문하면 된다.

이희수 신한저축은행 사장은 “금리혜택뿐 아니라 에너지 절약과 온실가스 저감운동에 관심을 두고 동참할 수 있는 계기”라면서 “앞으로도 친환경 금융 서비스를 제공하고 사내 캠페인을 하는 등 다양한 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 강조했다.

