광주대 해외취업동아리, 남도여행공모전 수상

항공서비스학과, 박여진·김희원·남현지 장려상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 대학일자리센터에서 운영하는 해외취업동아리 소속 학생들이 ‘제로플라스틱 여행첼린지! 남도여행공모전’에서 장려상을 수상했다고 6일 밝혔다.

이번 공모전에 참여한 광주대 항공서비스학과 3학년 박여진·김희원·남현지 학생(지도교수 유승옥)은 ‘모두 제로플라스틱 실천해보세요~’ 작품으로 장려상을 받았으며 부상으로 무안-제주 왕복항공권과 상금 50만 원을 수여 받았다.

제주항공과 전남도가 주최한 남도여행공모전은 전남도의 아름다운 바다와 섬을 지키며 즐겁게 여행을 할 수 있는 여행법 등을 소개하기 위해 실시됐다.

윤홍상 광주대 대학일자리센터장은 “우리 학생들의 열정과 노력이 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “이를 계기로 더 많은 대회에서 우수한 결과를 만들어 낼 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr