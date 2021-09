[아시아경제 지연진 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 6,600 등락률 +19.76% 거래량 9,218,697 전일가 33,400 2021.09.06 10:43 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 자회사 VGXI 자금 조달 위해 JP모건을 주간사로 선정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입 close 이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 임상 2a상 대상자 모집 소식에 급등세를 보이고 있다.

진원생명과학은 6일 오전 10시15분 현재 유가증권시장에서 전일대비 20.06%(6700원) 오른 4만100원에 거래되고 있다.

이날 진원생명과학은 국가임상시험지원재단과 협약을 맺고 코로나19 백신 'GLS-5310'의 임상 2a상 시험 대상자 모집을 지원받게 됐다고 밝혔다.

회사 측은 300명을 대상으로 하는 2a상에서 85세 고연령층을 추가하고, GLS-5310 1.2mg 용량을 8주 간격으로 2회 접종할 것이라고 설명했다. 또한 위약 대조군에 참여하는 대상자는 마지막 접종 4주 후 GLS-5310이나 국가 백신을 접종 받을 수 있게 했다.

