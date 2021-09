CJ ENM, 엔터테인먼트부문 신입 크리에이터 공채 실시

[아시아경제 구은모 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,200 전일대비 700 등락률 -0.45% 거래량 20,557 전일가 153,900 2021.09.06 10:40 장중(20분지연) 관련기사 '위드 코로나' 맞춤 CJ의 '원격 근무' 실험 [단독]에스엠, 라이크기획 흡수합병 후 지분 매각 "새주인 맞는다"테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close 이 6일부터 엔터테인먼트부문 신입 크리에이터 공개 채용을 실시한다고 밝혔다. 예능 제작 PD, Mnet 제작 PD, 애니메이션 기획 제작PD, 애니메이션 더빙 연출PD와 스튜디오 드래곤 소속의 드라마 프로듀서까지 다양한 직무의 크리에이터들을 모집한다. 크리에이터 채용만 두 자릿수 규모다.

이번 공개 채용은 역량 있는 크리에이터를 영입, 육성해 자체 제작 역량을 높이고 이를 통해 글로벌 토탈 엔터테인먼트 기업으로 도약하기 위한 일환이다. CJ ENM은 지난 5월 진행된 비전 스트림 행사에서 글로벌 토탈 엔터테인먼트 기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝히며 핵심 전략으로 콘텐츠 제작 역량 고도화, 음악 메가 지식재산권(IP) 확보, 디지털 역량 강화, 제작 역량 글로벌화를 발표한 바 있다.

채용 절차는 서류전형, TEST 전형, PD 오디션 전형, 기획 미션 전형, 직무 수행 능력평가(3주), 최종면접 단계로 진행된다. 채용과 관련된 자세한 내용 및 지원서 접수는 CJ 채용 홈페이지에서 확인 할 수 있다. 지원서 접수는 이날부터 26일 23시까지 가능하다. 크리에이터 채용 외 세일즈&마케팅, IT, 디지털, 스태프 등의 직군도 모집 중이며 같은 일정으로 지원서 접수를 받는다.

CJ ENM은 오는 17일 메타버스를 활용한 온라인 채용설명회를 개최한다. 지원자들은 가상 공간에 아바타 형식으로 접속해 콘서트 형식으로 진행되는 채용설명회를 듣고 컨벤션 부스로 들어가 현직 크리에이터들과 화상으로 소통을 진행하게 된다. 코로나19로 채용설명회의 대면 진행이 어려워진 상황에서 지원자들이 현직 크리에이터들과 보다 실감나게 소통할 수 있도록 하자는 차원이다.

온라인 채용설명회는 ‘게더타운’이라는 메타버스 플랫폼을 통해 진행될 예정이며 자세한 내용은 CJ 채용 홈페이지 및 공식 채용 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr