"자연을 품은 아웃렛" … 쇼핑에 '체험 콘텐츠'까지 더했다

오는 10일 개장하는 롯데 프리미엄 아울렛 '타임빌라스'

서울에서 30분 … 바라산·백운호수 둘러싸인 자연환경

글라스하우스로 특화 매장 … 전동카·스케이드보드 파크도

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 20,397 전일가 107,500 2021.09.06 12:09 장중(20분지연) 관련기사 "자연 속에서 쇼핑·체험 동시에" … 롯데의 미래형 아울렛 '타임빌라스'대형 슈퍼마켓도 출입명부 관리 … QR 체크인·안심콜 도입롯데쇼핑 “한샘 인수 보도 관련 신설 PEF 출자 검토 중” close 이 지난달 백화점 동탄점에 이어 오는 10일(프리오픈은 8일) 프리미엄아울렛 ‘타임빌라스’를 선보이며 또한번 변화와 혁신을 꾀한다. 자연과 어우러진 탁 트인 공간에서, 온라인에서는 느낄 수 없는 다양한 쇼핑과 경험의 가치를 느낄 수 있도록 하는데 집중했다. 3일 오후, 개장을 앞두고 막바지 공사가 한창인 경기도 의왕시 롯데 프리미엄아울렛 타임빌라스를 찾았다.

자연에 녹아든 아웃렛

타임빌라스는 동쪽으로 바라산 자락, 서쪽으로 백운호수로 둘러싸여 있다. 점포명처럼 ‘시간도 쉬어갈’ 만한 경관을 자랑한다. 아웃렛 입구에 들어서자 30m 높이의 투명한 원형 돔 아래로 가을 햇살이 쏟아진다. 천장에서 바닥까지 이어진 긴 와이어를 타고 넝쿨식물들이 하늘을 향해 쭉쭉 뻗어나간다. 광장 한복판엔 기아차 ‘EV6’ 전시장이 준비 중이다. 사방으로 나이키를 비롯한 240여개 브랜드 매장들이 상품을 진열하며 손님 맞을 준비에 한창이었다.

아웃렛 뒤편으로 연결된 야외공간은 기존 교외형 아웃렛에서 볼 수 없던 이국적인 풍경으로 꾸며졌다. 약 9300㎡ 규모의 녹지공간에 ‘글라스하우스’ 10개동을 세운 ‘글라스빌’은 숲에 유리상자를 살포시 덮어놓은 듯한 모습이다. 공간 효용성을 포기하는 대신, 고객들의 눈과 입을 즐겁게 하는 데 초점을 뒀다.

곳곳이 체험 공간

원두를 볶아 커피를 추출해내는 모든 과정을 로봇 시스템으로 운영하는 카페 ‘포듐커피’에선 커피가 만들어지는 모습을 직접 볼 수 있다. ‘시몬스’ 매장의 호텔식 쇼룸에선 매트리스에 누워 보며 자신에게 가장 편안한 침대를 찾을 수 있다. 화려한 샹들리에로 멋을 낸 베이커리 카페 ‘라라플로아’는 어느 방향에서 찍어도 SNS에 올릴 만한 감성사진이 탄생한다. 국내 유통사 최초로 시타 퍼팅베이를 만든 ‘PXG’ 매장에서는 직접 클럽을 사용해볼 수 있다. ‘디트로네 라운지’에선 아이와 부모가 함께 야외 산책로에서 전동카 투어를 즐길 수 있다.

세계적인 아티스트 구정아 작가가 정문 앞에 설치한 ‘야광 스케이트 보울 파크’도 이색적이다. 스케이트보드를 탈 수 있는 구 작가의 체험형 조형물은 프랑스와 호주, 브라질, 이탈리아, 덴마크에 이어 국내에선 최초로 타임빌라스에 들어섰다.

타임빌라스는 비가 오거나 폭염 등 날씨의 영향을 많이 받는 교외형 아웃렛의 불편함을 최소화하기 위해 ‘개폐형 천장’과 ‘폴딩 도어’를 구축했다. 이밖에 백운호수의 석양을 바라보며 식사를 할 수 있는 다이닝존, 잔디밭에서 피크닉을 즐길 수 있는 ‘루프탑 피크닉 광장’도 만들었다.

강남에서 가장 가까운 아웃렛

서울 강남이나 잠실에서는 자동차로 30분, 사당이나 분당, 판교, 안양, 수원 등에서는 20분 안에 도착할 수 있을 만큼 가까운 거리가 가장 큰 장점이다. 반경 10㎞ 이내에 거주인구 170만명, 20㎞ 이내에 526만명이 거주하는 수도권 최대 규모의 상권이라는 점에서 여러 세대, 다양한 취향을 가진 고객들을 모두 불러모을 수 있을 것이라는 게 롯데의 기대다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 20,397 전일가 107,500 2021.09.06 12:09 장중(20분지연) 관련기사 "자연 속에서 쇼핑·체험 동시에" … 롯데의 미래형 아울렛 '타임빌라스'대형 슈퍼마켓도 출입명부 관리 … QR 체크인·안심콜 도입롯데쇼핑 “한샘 인수 보도 관련 신설 PEF 출자 검토 중” close 백화점사업부 황범석 대표는 “타임빌라스는 네이밍부터 설계까지 기존의 아웃렛과는 차별화했다”며 “단순 쇼핑을 넘어 고객들이 자연 속에서 휴식하며 즐길 수 있는 경기 남부 지역 대표 복합문화공간으로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr