황교안 "실체 미미한 '문빠' 우리 당 경선 여론조사 참여…자괴감 느낀다"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대권주자인 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표가 당내 역선택 방지 조항 도입을 둘러싼 갈등을 두고 "집단행동, 보이콧은 당원의 자세가 아니며 국민의 '정권교체' 여망을 수포로 만드는 것"이라고 일갈했다.

황 전 대표는 6일 자신의 페이스북을 통해 ''문빠'라는 거악을 앞에 두고 밥그릇 싸움이 웬 말인가?'라는 제목의 글을 올려 "어제 다시 부끄러운 일이 벌어졌다"며 "정홍원 선거관리위원장님이 돌연 사퇴의사를 밝혔고, 그 원인이 일부 대권후보들의 보이콧 등 집단행동 때문이었다"이라고 비판했다.

그는 "더 황당한 건 집단행동의 명분이 결과적으로 '문빠들을 우리 당 경선 여론조사에 참여시켜야 한다'는 것. 정말 자괴감을 느낀다"고 적었다.

이어 "소위 '문빠'는 여당 경선에서도 그 허장성세에 비해 실체가 미미하다는 게 입증되고 있다"며 "하지만 불안정한 여론조사에서 미세한 외부 작용도 결과를 바꿀 수 있다는 것과 그 과정에서 우리 지지층의 의사가 왜곡될 수 있다는 측면에서 선관위가 고심을 거듭하고 있는 것"이라고 했다.

그러면서 "그런데 선수들이 집단행동으로 의사표시를 하고 있고 또 어떤 후보는 대선에서 찍어주지도 않을 '문빠'들의 역선택에 기대는, 이해하기 힘든 행태를 보이고 있다"고 꼬집었다.

황 전 대표는 "곧 이 문제는 결론이 날 것이다. 하지만 경선룰 샅바싸움은 이제부터 시작"이라며 "의견개진은 얼마든지 좋지만 지금같은 일탈적 행태는 경선흥행에 찬물을 끼얹는 것이니 자제해 주시기 바란다"고 당부했다.

