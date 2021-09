파우치 "20일 부스터샷 접종은 화이자로만…교차접종 연구중"

FDA, 모더나·얀센 부스터샷 접종 승인 심사 중

파우치 "모더나 부스터샷 접종은 2주가량 연기될 듯"

[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 행정부가 코로나19 부스터샷 접종을 시작하기로 한 20일부터 화이자 백신으로만 먼저 접종이 개시될 것으로 보인다. 이는 모더나와 얀센 백신까지 포함해 3가지 백신 모두 접종을 개시한다는 당초 계획에서 후퇴한 것으로써 당국이 접종 계획을 무리하게 추진한 것 아니냐는 비판도 나온다. 이런 가운데 미 당국은 부스터샷 교차 접종 방안도 연구 중이라고 밝혔다.

앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 5일(현지시간) CBS방송 인터뷰에서 "모더나와 화이자를 20일부터 시작되는 주에 확보하기를 바랐는데 하나만 되고 다른 하나는 이어서 곧 될 가능성이 있다"고 말했다.

파우치 소장은 이어 "화이자는 사용 승인을 위한 관련 데이터가 있고 접종 시한을 맞출 것 같다"라며 "모더나는 현재 자료를 검토하는 중이다. 모더나도 곧바로 준비되기를 기대한다"라고 덧붙였다.

앞서 뉴욕타임스(NYT) 등은 로셸 월렌스키 미 질병통제예방센터(CDC) 국장을 비롯해 미 보건 당국 관계자들이 모더나와 얀센 백신에 대해 부스터샷 시작을 늦출 것을 백악관에 요청했다고 보도한 바 있다.

당시 보도에 따르면 모더나 측이 제출한 관련 자료가 불충분하고 얀센은 아직 자료를 제출하지 않았기 때문에 부스터샷 승인을 서두를 수 없는 상황인 것으로 전해졌다.

결국, 부스터샷 접종 개시까지 화이자 백신 만이 미리 제출한 데이터를 토대로 식품의약국(FDA)의 승인을 받을 것으로 전망돼 화이자 백신으로 먼저 접종이 개시될 가능성이 커졌다.

파우치 소장은 이와 관련 "중요한 것은 안전성과 면역 효과"라며 "FDA가 이러한 사항을 충분히 검토하고 부스터샷 접종이 가능하다는 확신이 있을때 비로소 승인 될 것"이라고 말했다. 그는 또 "이는 2주 정도의 접종 연기를 의미한다. 전체적으로 볼때 (모더나도) 다 승인 될 것으로 예상한다"라고 강조했다.

이밖에도 보건 당국은 교차 접종 가능성에 대해서도 연구가 진행 중이라고 밝혔다.

파우치 소장은 "현재 연구를 진행하는 중"이라며 "화이자 백신을 맞은 사람이 모더나 백신 부스터샷을 맞거나 아니면 그 반대의 경우도 가능한 지를 들여다 보고 있다"라고 말했다.

앞서 바이든 행정부는 지난달 접종 완료 8개월이 지난 이들을 대상으로 20일이 시작되는 주부터 부스터샷 접종을 하겠다고 발표했다.

당초 정부의 계획은 20일부터 화이자, 얀센, 모더나 백신 모두를 사용하는 것이었다. 하지만 파우치 소장의 발언을 토대로 화이자 백신만 준비될 것으로 보이면서 충분한 안전성 검토 없이 부스터샷 접종 계획을 무리하게 추진한 것 아니냐는 지적도 나온다.

이날 공화당 소속인 래리 호건 메릴랜드 주지사는 "정부가 서로 다른 메시지를 보내고 있다"라며 "부스터샷과 관련해 명확한 계획이 필요하다"라고 말했다.

이에 백악관 측은 정치적 고려는 없었다며 당초 계획대로 접종을 실시할 수 있다는 입장이다.

론 클레인 백악관 비서실장은 CNN 방송과의 인터뷰에서 "20일부터 부스터샷 접종을 개시한다는 계획은 CDC와 FDA의 전문적인 검토를 거친 뒤 확정된 것"이라며 "두 기관이 추가 접종을 실시하자고 하면 우리는 바로 진행할 것"이라고 반박했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr