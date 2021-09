"BTS가 동성애 조장한다"…파키스탄 정치인 주장에 생일 광고판 철거

[아시아경제 황수미 기자] 파키스탄에서 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 생일 축하 광고 포스터가 철거됐다. "BTS가 동성애를 조장한다"는 한 파키스탄 정치인의 주장 때문이다.

4일(현지시간) 인도 매체 리퍼블릭 월드와 미국 매체 바이스 등에 따르면 지난 1일 파키스탄 펀자브주 소재 구즈란왈라의 번화가에는 정국의 생일을 축하하는 광고 포스터가 설치됐다.

이 포스터는 정국의 생일을 축하하기 위해 세계 각국에 설치된 광고 중 일부로, 한 BTS 팬의 의뢰로 설치됐다고 매체는 보도했다. 포스터에는 정국의 사진과 함께 '24번째 생일을 축하한다', '구즈란왈라 아미(Army·BTS 팬클럽 이름) 일동' 등의 문구가 적혀있다.

그러나 이 포스터는 설치된 지 몇 시간 만에 철거됐다. 이슬람 정당의 당원이자 지방의회 의원 후보인 푸르칸 아지즈 부트가 사회관계망서비스(SNS)에서 이 포스터를 확인한 이후 벌어진 일이다.

부트는 바이스와의 인터뷰에서 "도시에는 여러 젊은이가 있고, BTS는 이들에게 부정적인 영향을 끼친다"며 철거 이유를 밝혔다. 그러면서 "그들은 젊은이들이 잘못된 행동을 하도록 부추기고, 동성애를 조장한다"고 주장했다.

그는 또 광고판을 설치한 BTS 팬들을 향해 "그들은 스스로를 구즈란왈라 아미(Army)라고 칭하지만, 여기엔 오직 파키스탄 군대(Army)만 있을 뿐이다"라고 했다. 부트는 자신의 SNS에도 "우리의 종교도시 구즈란왈라가 동성애 등의 온상이 되는 것을 용납하지 않을 것"이라고 적었다.

광고 포스터가 철거되자 현지 BTS 팬들은 분노와 실망감을 적나라하게 드러냈다고 바이스는 전했다.

한 현지 BTS 팬은 SNS에 이 소식을 전하면서 "BTS는 자신들의 노래에 저속한 구절을 사용한 적이 없다. BTS는 그저 '자신을 사랑하고, 행복하라'고 말할 뿐"이라며 "그 정치인은 파키스탄의 이미지를 얼마나 망치고 있는지 모른다"고 했다.

다른 한 누리꾼은 "나이 드신 분들은 BTS의 외모나 옷차림이 너무 말랐고, 그들이 화장했다는 등의 이유로 너무 여성스럽다는 의견을 갖고 있다"고 했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr